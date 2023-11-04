أبو الغيط يحذر من مجاعة وإبادة في غزة: القطاع يحتاج لهدنة إنسانية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة، موضحا أن الوضع في القطاع يخلق أزمة صحية كبرى، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، قد صرح بأنّ شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالحٍ للحياة، ظنًا من الاحتلال الإسرائيلي أنّ نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسيات العقاب الهمجي سيدفعهم للاستسلام، ولن يحدث هذا قط.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أنّ الكيان المحتل يستهدف البنية التحتية الفلسطينية كما فعل من قبل في جنوب لبنان وسوريا دون أي قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي جرمت مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها، ومنها شبكات المياه والري، وتعتبر تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب، وهناك العديد من المواثيق الدولية التي تُجرّم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين.