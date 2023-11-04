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الرئيس السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
02:04 م | السبت 04 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم، بحضور الوزير اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.

«ميقاتي»: الدور المصري مهم لترسيخ استقرار لبنان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وشدد الرئيس في هذا الصدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبها، وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني، مؤكداً أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان، بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.

«ميقاتي»: الدور المصري يستهدف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما جرى التباحث حول الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أعرب الرئيس ميقاتي عن التقدير للدور المصري المسئول في هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسي والإنساني، واستعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف، وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.