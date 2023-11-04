«الصحة»: إحالة بعض المصابين القادمين من غزة لمستشفى بورسعيد لاستخراج الشظايا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن غالبية الحالات المصابة من الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بمصر تتراوح أعمارهم بين 8 و9 و15 و16 سنة، مصابون بكسور وشظايا وكسر بالجمجمة وبتر في الأطراف.

وأضاف وزير الصحة: «زمايلي يعملون ليل نهار ويقومون بعمل بطولي حتى نخفف الآلام عن المنكوبين من أهالي غزة، حيث تم إيفاد بعض الحالات المصابة لمستشفى بورسعيد الخاصة بتخصص العيون لاستخراج الشظايا، ومستشفى النجيلة ومجمع الإسماعيلية العام ومعهد ناصر، كما نستعد لاستقبال مصابي الحروق بمستشفى الشيخ زايد التخصصي».