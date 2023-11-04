«الصحة»: اصطفاف 150 سيارة إسعاف مصرية في معبر رفح يوميًا لاستقبال مصابي غزة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه تم توفير 150 عربة إسعاف بشكل يومي على معبر رفح؛ استعدادا لاستقبال الحالات والتعامل معها بالفرز والتشخيص والانتقال للأماكن المؤهلة لعلاجهم.

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمام معبر رفح، اليوم السبت: «ما ترونه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أقل بكثير مما نراه على الواقع من مآسي وحكاوي، وكل الشكر والتقدير للأطباء من وزارة الصحة».