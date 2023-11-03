وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي دمر 25 سيارة إسعاف

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، مشيرًا الى وقوع 15 شهيدًا وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة.

القدرة: يجب على العالم ألا يقف صامتا

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي له، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب على العالم ألا يقف صامتا أمام مجزرة اليوم».

وأوضح القدرة، أنه عندما تم استهداف وارتكاب مجزرة مستشفي المعمداني، حاول الإحتلال الإسرائيلي إلصاقها بأحد الفصائل الفلسطينية، ولكن وسائل الإعلام الدولية التي باشرت التحقيق فور المجزرة شككت في رواية الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يقر الآن بارتكاب جرائمه، ولكنه يبررها بادعاءاته المستمرة بأنها أيضًا لمسلحين فلسطينين، كما حدث في حادثة قافلة سيارات الجرحى».

وأكمل: «قافلة سيارات الجرحى كانت متجهة أمام سمع العالم وبصره من مجمع الشفاء الطبي إلى جنوب قطاع غزة، حيث كانت هناك موافقة لاستقبال عدد من الجرحى في مستشفيات مصر، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي، وكان هناك حضور صحفي واسع لتحريك سيارات الإسعاف الساعة الرابعة، وقمنا بإبلاغ الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتماشينا وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة».

واستكمل القدرة: «كانت هذة القافلة أمام وسائل الإعلام وحضورها الواسع، والتي لاحظت ما في داخل سيارات الإسعاف من جرحى ومسعفين ومرافقين، وكذلك الطائرات الاستطلاعية التي لم تفارق سماء مجمع الشفاء الطبي، أو أي نقطة في سماء قطاع غزة، والتي تابعت تحرك القافلة لحظة بلحظة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف باستهدافه القافلة، لكنه ادعى أن إحدى هذه السيارات كان بها مقاومون فلسطينون».