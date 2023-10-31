رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قبل الشتاء.. نصائح من وزارة الصحة لتقوية مناعة الأطفال

كتب:

مريم الخطري
05:05 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن الأطفال من الفئات المعرضة لنزلات البرد في فصل الشتاء المقرر أن يبدأ ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه فور إصابة الطفل لابد من عرضه على الطبيب لمعرفة ما إذا كانت الإصابة فيروسية أو نوع من أنواع التحسس في جيوف الأنف.

معرفة علاج نزلات البرد

وتابع مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، فى تقرير أصدرته وزارة الصحة، أن الذهاب إلى الطبيب لمعرفة علاج نزلات البرد يساهم كثيرًا في سرعة وتيرة الشفاء ووضع خطة علاجية منظمة يتبعا الأم أو الأب للوقاية من الإصابة مرة أخرى، والحصول على التطعيمات فى مواعيدها التي حددتها الوزارة.

تطعميات ضد الإنفلونزا لتقوية الجهاز المناعي

وأضاف «أمين» أن التطعيمات فى غاية الأهمية نظرًا لأنها تكسب الجهاز المناعي القدرة على مواجهة الفيروسات التنفسية المتنوعة، ومنها الإنفلونزا الموسمية، واللقاح متوافر في جميع الفروع الخاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والعددي من الصيدليات.

وحذر الدكتور وجدي أمين من إعطاء الطفل أي علاجات لنزلات البرد بدون العودة الى الطبيب، موضحة نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية ولكنها تعالج بالراحة وشرب السوائل، وفي غضون 3 أيام يكون تماثل الطفل للشفاء التام، وفي حال طول المدة عن 3 أيام لابد من الاتصال بالطبيب للتدخل العلاجي وتحديد العلاجات والجرعات المخصصة.

اقرأ المزيد:

الجرعات الآمنة من لقاح الإنفلونزا الموسمية وموانع الاستخدام.. الصحة توضح 

مع قرب الشتاء.. فئات يجب عليها تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا الموسمية.. السعر وأماكن الحصول عليه
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.