قبل الشتاء.. نصائح من وزارة الصحة لتقوية مناعة الأطفال

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إن الأطفال من الفئات المعرضة لنزلات البرد في فصل الشتاء المقرر أن يبدأ ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه فور إصابة الطفل لابد من عرضه على الطبيب لمعرفة ما إذا كانت الإصابة فيروسية أو نوع من أنواع التحسس في جيوف الأنف.

معرفة علاج نزلات البرد

وتابع مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، فى تقرير أصدرته وزارة الصحة، أن الذهاب إلى الطبيب لمعرفة علاج نزلات البرد يساهم كثيرًا في سرعة وتيرة الشفاء ووضع خطة علاجية منظمة يتبعا الأم أو الأب للوقاية من الإصابة مرة أخرى، والحصول على التطعيمات فى مواعيدها التي حددتها الوزارة.

تطعميات ضد الإنفلونزا لتقوية الجهاز المناعي

وأضاف «أمين» أن التطعيمات فى غاية الأهمية نظرًا لأنها تكسب الجهاز المناعي القدرة على مواجهة الفيروسات التنفسية المتنوعة، ومنها الإنفلونزا الموسمية، واللقاح متوافر في جميع الفروع الخاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والعددي من الصيدليات.

وحذر الدكتور وجدي أمين من إعطاء الطفل أي علاجات لنزلات البرد بدون العودة الى الطبيب، موضحة نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية ولكنها تعالج بالراحة وشرب السوائل، وفي غضون 3 أيام يكون تماثل الطفل للشفاء التام، وفي حال طول المدة عن 3 أيام لابد من الاتصال بالطبيب للتدخل العلاجي وتحديد العلاجات والجرعات المخصصة.