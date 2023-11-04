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وزير الصحة: أجرينا 50 عملية جراحية للنساء والأطفال القادمين من غزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:33 م | السبت 04 نوفمبر 2023
الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه تم إجراء 50 عملية جراحية متقدمة جدا للأطفال والنساء والمصابين القادمين من قطاع غزة، موضحا أن الجراحات المتعلقة بالحروب والانفجارات قاسية جدا، وكان هناك حالات مصابة بشظايا في المخ مؤثرة على الحركة والإدراك للأطفال، بالإضافة لجراحات البتر وتهتك بالأنسجة الداخلية مثل الرئة والكبد والكلى.

وأضاف وزير الصحة  خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، عقد اليوم السبت: «لسنا بحاجة للمستشفيات الميدانية، لأن المستشفى الميداني لا يتم عملها إلا في حالة عدم وجود مستشفيات قائمة، بين الشيخ زويد ومعبر رفح حوالي 12 كيلو، وبالتالي إنشاء مستشفى ميداني لا قيمة له بهذا الوقت؛ لأننا نستطيع استيعاب المصابين، ولكن الجانب الآخر قد يحتاج لمستشفيات ميدانية نتيجة لتدمير المستشفيات القائمة بالفعل».

 

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