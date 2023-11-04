عاجل.. اجتماع طارئ في الأهلي بسبب أزمات أوضة اللبس

عقدت لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا، أمس الجمعة، من أجل الوقوف على الأزمات التي تدور داخل (أوضة اللبس) في الأهلي والتي تسببت في تراجع نتائج الفريق، بخسارة كأس السوبر الأفريقي وتوديع بطولة الدوري الأفريقي.

وجاءت الجلسة التي عقدتها لجنة التخطيط مع خالد بيبو من أجل الوقوف عن أسباب تراجع الفريق فضلا عن شكوى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من بعض المشكلات داخل (أوضة اللبس) بالفريق.

أبرز المشاكل داخل (أوضة اللبس) في الأهلي

وعلم «الوطن سبورت» أن أبرز المشاكل التي دارت في (أوضة اللبس) بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، والتي اشتكى منها المدير الفني، هي المطالبة بالمشاركة في المباريات بشكل أساسي بالإضافة إلى طلب بعض اللاعبين تعديل عقودهم أو مناقشة بعض العروض في انتقالات يناير.

وأكد «بيبو» خلال حديثه مع لجنة التخطيط أنه جرى التفاوض مع عدد من اللاعبين حول تعديل عقودهم أبرزهم محمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي.

ورد مدير الكرة في ملف شكوى اللاعبين من عدم المشاركة، بأنه أغلق كافة الملفات معهم حول هذا الأمر وطالبهم بالتركيز فقط في التدريبات وانتظار الفرصة.

واشتهد خالد بيبو في حديثه بإنهاء أزمة الثنائي إمام عاشور وأحمد عبدالقادر بعدما دخلوا في أزمة مع الجهاز الفني بسبب عدم المشاركة مؤخرًا.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب اليوم

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في تمام الساعة السابعة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري NILE.