افتتاح مركز تنمية الأسرة والطفولة في مركز الفرافرة بالوادي الجديد (صور)

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة، والذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور عدد من أهالي القرية.

مركز علاج طبيعي

وأشادت «القباج» بتجهيزات المركز الذي يضم مركز علاج طبيعي، ووحدة تخاطب، وحضانة، وقاعة مناسبات، ومركز مودة وصالة ألعاب رياضية وفصل محو أمية، وورشتي تدريب على الحرف، والذي يقدم خدمات متميزة وغير مسبوقة لأهالي قرى حياة كريمة.

معرض الأسر المنتجة بالفرافرة

كما تفقدت الوزيرة والمحافظ معرض الأسر المنتجة للمنتجات اليدوية والبيئية بمشاركة 10 جمعيات أهلية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات والتي تشارك بالمعارض التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، موجهًة بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال إنتاج الكليم والسجاد اليدوي؛ لدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية وتمكينهم اقتصاديًا.

وعقب ذلك، قامت بتسليم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وهي عبارة عن مشروعات دواجن وآلات زراعية، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وعلى هامش الافتتاح، قامت الوزيرة والمحافظ بغرس نخلة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.