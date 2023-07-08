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نائب محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة توفير مقر للتأمين الصحي في الفرافرة

كتب:

هدير محمود
05:47 م | السبت 08 يوليو 2023
نائب محافظ الوادي الجديد خلال زيارتها لمركز الفرافرة

نائب محافظ الوادي الجديد خلال زيارتها لمركز الفرافرة

وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بتوفير فرع ومقر للتأمين الصحي بمركز الفرافرة، للتسهيل على المواطنين مشقة السفر لمركز الداخلة، جاء ذلك خلال زيارتها لمركز الفرافرة لمتابعة أعمال حملة «100 يوم صحة».

 

وقالت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في بيان، جرى التوجيه بتغطية كافة قرى المركز من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، والاستعانة بشباب المتطوعين في دعم جهود الحملة، كما جرى تفقد مستشفى الفرافرة المركزي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

سرعة توفير مقر لفرع التأمين الصحي بمركز الفرافرة

وفي ختام جولة نائب محافظ الوادي الجديد بالفرافرة، التقت عددا من المواطنين المتواجدين لبحث مطالبهم، ووجهت بسرعة توفير مقر لفرع التأمين الصحي؛ تيسيرًا على أهالي المركز، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي اللازمة لميكنة الصيدلية والمخازن.

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