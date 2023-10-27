رئيس مركز الفرافرة يعقد مؤتمرا جماهيرا بقرى النهضة

التقى الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، بالمواطنين خلال مؤتمر جماهيري موسع جرى عقده بقرى النهضة، وذلك بحضور بعض من المعنيين من جهاز المركز التنفيذي.

حل مشكلات المواطنين بالفرافرة

وأشار رئيس مركز الفرافرة، إلى توجيهات محافظ الوادي الجديد تشدد على ضرورة معالجة مشكلات المواطنين وتقديم حلاً فوريًا لها على أرض الواقع. يتم ذلك من خلال التنسيق الجيد بين المركز والإدارات المختلفة. وخلال لقاءه، استمع رئيس المركز ومرافقوه إلى مطالب وشكاوى المواطنين، والتي تضمنت:

- دراسة تعديل شروط التقدم للحصول على القطع السكنية في القرية.

- مواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة.

- تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي.

- إنشاء مطبات على الطرق التي تم رصفها حديثًا في القرية.

- توسيع نطاق المشروعات الزراعية في القرية.

- توفير وسائل نقل لنقل الطلاب.

تعديل الشروط الخاصة بالقطع السكنية

ومن جانبه، أكد رئيس مركز الفرافرة على ضرورة دراسة تعديل الشروط الخاصة بالتقدم للقطع السكنية في القرية واستثناء شرط تسلسل الإقامة. وذلك لمن يقضون مدة خمس سنوات بإقامة فعلية في القرية ووفقًا لمحل الإقامة المثبت بالرقم القومي.

كما وجَّه رئيس مركز الفرافرة بتخصيص قطعة أرض لطرحها أمام الراغبين من المواطنين كمشروعات زراعية بنظام الإيجار. وذلك بعد استكمال كافة المرافق اللازمة لها، بهدف توفير الخضروات بأسعار مخفضة وخلق فرص عمل لأبناء القرية. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الإدارات المختصة لحل جميع مشكلات المواطنين في ضوء المتاح من الإمكانيات ووفقًا لضوابط العمل.