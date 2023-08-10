حزن بالفيوم بعد مصرع 3 شباب في حادث ميكروباص وسيارة نقل بطريق الفرافرة

خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية فيديمين بمحافظة الفيوم، بعد وفاة 3 شباب من أبنائها، الأربعاء، في حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق الفرافرة / الواحات البحرية، خلال سفرهم للعمل في حصاد محصول الزيتون بإحدى المزارع بالواحات.

وهرعت أسر الشباب المتوفين إلى مكان الحادث على الفور، لإنهاء الإجراءات واستلام جثامين ذويهم في أسرع وقت لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم.

بلاغ بمصرع 3 شباب

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، بلاغًا يفيد مصرع 3 شباب من محافظة الفيوم، في تصادم قرب الكيلو 20 على طريق «الفرافرة/ الواحات البحرية»، ونقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المتوفين الثلاثة

وحصلت «الوطن»، على أسماء المتوفين الثلاثة، وتبينّ أنّهم من قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم وهم محمد علاّم سويدان 24 سنة، ومحمد أحمد الربعاوي 23 سنة، ومحمد علي عويس نخالة 22 سنة.

شهداء لقمة العيش

وقال رمضان الكشر، أحد أقارب المتوفين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الشباب الثلاثة، كانوا في طريقهم للعمل في حصاد الزيتون في عددٍ من المزارع بالتزامن مع انطلاق الموسم، ولتوفير نفقاتهم ونفقات أسرهم، إلا أنّ القدر كان يكتب لهم شيئًا آخر.

الحزن يخيم على القرية

وأشار إلى أنّ الحزن يخيّم على قرية فيديمين بالكامل واتشحت بالسواد، ألمًا على فراق الشباب الثلاثة معًا، خصوصًا أنّهم معروفين بدماثة الخُلق، واحترامهم للجميع، لافتًا إلى أنّ عدد من أسر الشباب الثلاثة توجهوا إلى محافظة الوادي الجديد لإنهاء الإجراءات القانونية واستلام الجثامين، فيما يقوم الباقين بإعداد المقابر وفتحها والاستعداد لأداء الجنازة والدفن فور وصول الجثامين.