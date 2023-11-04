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«التحالف الوطني»: أطلقنا «جسر القاهرة» لتلبية أكبر قدر من احتياجات أهالينا في غزة

كتب:

منى صلاح
02:49 م | السبت 04 نوفمبر 2023
المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الشاحنات تتجمع حاليًا على طريق «مصر- الإسماعيلية» التي توفرها كل مؤسسات التحالف، حيث تمثل صورة إنسانية رائعة، وهي رسالة تضامن من الشعب المصري إلى الأشقاء في فلسطين.

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن اليوم نشهد بداية الانطلاق الثاني لقوافل التحالف، والتغيير النوعي الذي يحدث هو انطلاق جسر بري من القاهر بشكل يومي إلى المعبر، بحيث إننا نلبي أكبر قدر ممكن من الاحتياجات لأهالينا داخل قطاع غزة.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: أيضًا بالتوازي مع الجسر البري لتلبية الاحتياجات، هناك تغير نوعي يلبي احتياجات الإنسانية، فضلًا عن دعم المساعدات بأدوية جديدة والمواد الغذائية.

 

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بقلم منى صلاح