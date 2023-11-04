عضو التحالف الوطني: 106 شاحنات في طريقها إلى قطاع غزة

قال محمد جمال عضو التحالف الوطني، أنه عقب تكليف القيادة السياسية للتحالف للوطني والمؤسسات المصرية، بتقديم كل المساعدات الممكنة، تجاه المواطنين الأبرياء في قطاع غزة، تحركت 20 مؤسسة بتقديم المساعدات الطبية والغذائية والملابس، وخلال ساعات قليلة تم تجميع القافلة الأولى، عبارة عن 106 شاحنات، تحركت على الفور باتجاه معبر رفح، في انتظار قرار بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

«جمال»: التحالف يؤدي دورًا مهما

وأضاف «جمال» خلال مداخلته ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، مع الإعلامية داليا أشرف، يؤدي التحالف الوطني دورًا هامًا، في توعية المواطنين بسبل التبرع والمساعدات إلى قطاع غزة، وتم تجميع أكثر من 2000 كيس دم.

«جمال»: هناك أكثر من 50 شاحنة اليوم

وتابع «جمال» أن هناك أكثر من 50 شاحنة اليوم، ضمن القافلة الثانية، في طريقها إلى قطاع غزة.