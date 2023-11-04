عضو «التحالف الوطني»: هناك جسر بري سينطلق من كل محافظات مصر إلى غزة

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الشاحنات تصطف الآن في صورة إنسانية رائعة، في رسالة تضامن تعكس إلى أي درجة يعبر التحالف عن الروح المصرية الداعمة للأشقاء في فلسطين، إذ نشهد بداية الانطلاق الثاني لقوافل التحالف.

«عبدالرحمن»: هناك تغير نوعي في القافلة الثانية عن الأولى

أضاف «عبدالرحمن» خلال مداخلته، على قناة «إكسترا نيوز»، أن التغير النوعي في القافلة الثانية عن الأولى، يكمن في أن هناك جسر بري، سينطلق من كل محافظات مصر إلى غزة، يتابع وصوله يومًا بعد يوم.

«عبدالرحمن»: هناك 3 قطاعات أساسية

تابع «عبدالرحمن» أن المكونات الأساسية في القافلة، وما تحمله الشاحنات 3 قطاعات أساسية، قطاع صحي لتلبية الاحتياجات الطبية، وأهم الأدوية التي يحتاجها المرضى في قطاع غزة، والقطاع الثاني هو المواد الغذائية المتنوعة، أما الثالث.