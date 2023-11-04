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«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال استهدفت 5 مدارس بقطاع غزة خلال 24 ساعة

كتب:

منى صلاح
02:38 م | السبت 04 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أكدت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال استهدفت 5 مدارس في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، مؤكدة أنها تمت باستخدام 4 صواريخ.

ولفت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة، لافتة إلى أن الاستهداف الأخير أسفر عن سقوط 150 بين شهيد وجريح.

وتابعت: «جرى استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف شقة في وسط غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات».

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