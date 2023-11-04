«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، عن تفاصيل ارتكاب مجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قصفت مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا.

«عوكل»: 150 شهيد وجريح بـ «الفاخورة»

قالت «عوكل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك نحو 150 شهيدًا وجريحًا في استهداف مدرسة الفاخورة.

جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة

أضافت «عوكل» أن: جيش الاحتلال استهدف محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة، مؤكدة أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ.

وتابعت: «تم استهداف بوابة مستشفى ناصر للأطفال، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، كما تم استهداف شقة في وسط غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات».

«الأونروا»: إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل «جنوني»

صرح متحدث الأونروا في الضفة الغربية بأن إسرائيل استهدفت 47 مرفقا تابعين للأونروا منذ العدوان على غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

وأضاف متحدث الأونروا في الضفة الغربية، أن إسرائيل تواصل قصف غزة بشكل «جنوني»، ولم تعد هناك مناطق آمنة في القطاع، وقال: «سجلنا نزوح 695 ألف نازح من قطاع غزة إلى المؤسسات التابعة للأونروا، ونواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات».