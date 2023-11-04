قصص حب في الدراما المصرية جسدت روح القضية الفلسطينية.. منها «أصحاب ولا بيزنس»

بين ملايين القصص التي تعرضها الدراما المصرية وتخلد في أذهان الجمهور العربي، ظهرت مشاهد الحب والارتباط الوثيق بين المصريين والفلسطينيين، لتكون الدراما المصرية شاهدة على مدى التلاحم بين الشعبين الشقيقين، لاسيما في أوقات الحروب والأزمات، فكانت السينما المصرية أول من وثق حرب فلسطين والنكبة، ثم سايرت تطورات القضية لحظة بلحظة حتى وقتنا الحالي.

«امرأة من زمن الحب»

في مسلسل «امرأة من زمن الحب» بطولة الفنانة الراحلة سميرة أحمد، نجد المسلسل يتناول الحديث عن القضية الفلسطينية وانتهاكات الإسرائيليين عندما سافرت زوجة هشام سليم، لتغطية أحداث فلسطين، فماتت الزوجة واختطف الاحتلال الطفل، ليبدأ الصراع بين هشام سليم والجانب الإسرائيلي في محاولة استرجاع طفله.

«عابد كرمان»

ولم يكن التاريخ الحاضر في الدراما المصرية متجاهلًا القضية في إطار قصص الحب التي تهون من وتيرة الأحداث الصعبة، ففي مسلسل «عابد كرمان» نمت قصة حب بين تيم حسن الفلسطيني، من عرب 48، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وريم البارودي، الفتاة المصرية التي يقابلها صدفة ويقع في حبها، وتساعده خلال أحداث المسلسل في مهمته التي كلفته الجهات المصرية بها، من حيث جمع المعلومات اللازمة عن خط بارليف، ورحب عابد بالعمل هناك بسبب ثأر قديم بينه وبين الاحتلال الذي قتل شقيقه أمام عينيه وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره.

أما فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، فقد ألقى الضوء على دور القضية الفلسطينية في تغيير الشباب العربي، من خلال الفنان مصطفى قمر الشاب المترف الذي غيرته قضية فلسطين، وبعدما كان شابًا عاديًا يعيش حياة مرفهة مع خطيبته التي اعتادت السهر في الكازينوهات، ملّ من تصرفاتها ولا مبالاتها، وتحولت مشاعره للفتاة الفلسطينية (نور)، التي حملت على عاتقها أحداث القضية بجانب مصطفى قمر، وعلى الرغم من عدم رغبته في البداية للسفر إلى فلسطين وخوفه من الحرب هناك إلا أن الوقت الذي قضاه هناك غيّر نظرته للحياة.

وفي فيلم «فتاة من فلسطين» بطولة محمود ذو الفقار، يقوم بدور ضابط طيار مصري يستبسل في الدفاع عن الأرض الفلسطينية ضد العدو الإسرائيلي، وفي غارة تسقط طائرته في قرية فلسطينية، فتعثر عليه سلمى الفتاة الفلسطينية، مصابًا في قدمه، فتستضيفه في منزلها وتعمل على تطبيب جراحه، وفي إطار الأحداث يعرف أن منزل سلمى ما هو إلا مركزًا لسلاح الفدائيين، ويعجب الطيار المصري بالفتاة سلمى وشجاعتها حتى يتبادلان الحب.