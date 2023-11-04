رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محلل سياسي: أمريكا لا تريد حل القضية الفلسطينية

كتب:

شروق مراد
01:57 م | السبت 04 نوفمبر 2023
أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني

أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني

قال الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني إن الحديث عن حل الدولتين، أصبح مبادرة عربية، وكلمة الزعماء من خلال اجتماعاتهم، لضرورة حل الدولتين، فهناك جهد مبذول من قبل الزعماء خاصة القيادة المصرية.

الرقب: الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد معالجة قضية فلسطين

وأضاف «الرقب» خلال مداخلته، ببرنامج هذا الصباح، على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد معالجة ما يحدث في قطاع غزة، ولا بديل إلا العمل السياسي، والاحتلال والقتل سيجعل الأطفال والأجيال الجديدة تتورث حق الدفاع عن النفس، لما حدث لهم.

«الرقب»: هناك أسر تم شطبها بشكل كامل من السجل المدني

وتابع «الرقب» أن هناك أسر تم شطبها بشكل كامل من السجل المدني، بالإضافة إلى خروج الأطفال متفحمة عبارة عن أشلاء.

اقرأ المزيد:

حزب المؤتمر: دور ملموس لـ«حياة كريمة» والتحالف الوطني في دعم فلسطين

«التعليم العالي» تعلن جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال مصابي فلسطين

«عفروتو» يواصل دعم فلسطين بوضع العلم على سيارته

سفير فلسطين بلبنان: الحكومة الإسرائيلية متطرفة وأوروبا تساندها

سفير فلسطين بلبنان: نقدر موقف الرئيس السيسي لرفضه فكرة تهجير شعبنا
بقلم شروق مراد