محلل سياسي: أمريكا لا تريد حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني إن الحديث عن حل الدولتين، أصبح مبادرة عربية، وكلمة الزعماء من خلال اجتماعاتهم، لضرورة حل الدولتين، فهناك جهد مبذول من قبل الزعماء خاصة القيادة المصرية.

الرقب: الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد معالجة قضية فلسطين

وأضاف «الرقب» خلال مداخلته، ببرنامج هذا الصباح، على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم باسم طبانة وسارة سراج، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد معالجة ما يحدث في قطاع غزة، ولا بديل إلا العمل السياسي، والاحتلال والقتل سيجعل الأطفال والأجيال الجديدة تتورث حق الدفاع عن النفس، لما حدث لهم.

«الرقب»: هناك أسر تم شطبها بشكل كامل من السجل المدني

وتابع «الرقب» أن هناك أسر تم شطبها بشكل كامل من السجل المدني، بالإضافة إلى خروج الأطفال متفحمة عبارة عن أشلاء.