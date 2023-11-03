أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر رغم اتفاق السلام بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي إلا أنها تمارس دورها بشكل كبير في دعم القضية الفلسطينية مشيدا بدور الموقف المصري المتقدم والضغوطات التي مارستها لإدخال المصابين والجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.

الرقيب: نقيس الأمور بالنتائج وليس الشعارات والكلام

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس لـ«الوطن»: «نقيس الأمور بالنتائج وليس الشعارات والحديث المستمر، والموقف المصري متقدم، حيث ما حدث يوم 7 أكتوبر وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية منذ اليوم الأول، وهو موقف يحسب لمصر إيجابيًا».

وأثنى أيمن الرقيب على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين باتجاه إلى سيناء لأن هذا يعني نهاية القضية الفلسطينية.

مصر تتمسك بموقفها تجاه فلسطين ورفض التهجير

ورغم كل الضغوطات، تمسكت مصر بموقفها تجاه فلسطين ورفض تهجير الفلسطينيين، وفقًا لحديث الدكتور أيمن الرقيب، مضيفًا أن الفلسطينيين يدركون ظروف كل دولة، ونقدر دور مصر الكبير الذي دعم الشعب الفلسطيني وتبني الرواية الفلسطينية منذ اليوم الأول: «أعتقد أن التقليل من الجهد المصري غير مقبول، ونحن نقيس الأمور بالنتائج، ومصر مارست ضغطا كبيرا لإدخال المساعدات وتتحمل مسؤولية كل ما تفعله تجاه فلسطين وغزة».