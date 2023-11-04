«الإدارية العليا» تأمر بإعادة دعوى 4 موظفين للمحكمة التأديبية بكفر الشيخ

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء الحكم الصادر ضد 4 موظفين بالوحدة المحلية بقرية أبو غنيمة في كفر الشيخ ببراءتهم، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.

خالفوا أحكام القانون

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية سبق أن أقامَت الدعوى التأديبية رقم 407 لسنة 1 ق.ع بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 11/3/2021 متضمنة ملف قضيتها رقم 686 لسنة 2020 نيابة سيدي سالم وتقرير اتهام ضد كل من: فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة بالدرجة الثالثة، فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة بالدرجة الثالثة، فنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة بالدرجة الأولى، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة، بالمعاش.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهم في غضون الفترة من عام 2017 وحتى الآن، بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار إليها وحال كونهم المكلفين بأعمال مهندس التنظيم، خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما مكلفين بأعمال مهندس التنظيم لم يتخذا الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتمثلة في تحرير محضر مخالفة أعمال واستصدار قرار إزالة وتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة.