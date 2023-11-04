الإدارية العليا تقضي بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد مهندس بوحدة بني سويف

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء الحكم المطعون فيه من قبل مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإحالته للمحاكمة التأديبية لبطلان هذه الإحالة، والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية «رقم 86 لسنة 5 ق» لبطلان الإحالة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة

وجاء في حيثيات المحكمة، إن وقائع الطعن حسبما يتبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 13/1/2019 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 86 لسنة 5 ق، ونسبت إليه بوصفه مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، أنه خلال الفترة من 8/5/2016 حتى 17/10/2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح وذلك بأن:

1- تراخي خلال الفترة من 8/5/2016 حتى 17/10/2016 في تحرير مذكرة إزالة بشأن التعدي الواقع من «مواطنة» ببناء الدور الأرضي بدون سقف دون ترخيص بالعقار المملوك لها والكائن بشارع الرضواني من شارع نامق بحي مقبل مما ترتب عليه تأخير إصدار قرار الإزالة لهذا التعدي.

2- لم يقم بوضع لافتة بمكان التعدي الواقع من المواطنة، وتوضيح المخالفات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات.