الإدارية العليا تؤيد عدم قبول دعوى «التأديبية» لموظفين بـ«مياه أسوان»

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظفين بشركة المياه بأسوان، على الحكم الصادر ضدها بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 153 لسنة 8 ق.

وأكدت المحكمة، أن الدعوى التأديبية لا تختص بها المحكمة الإدارية العليا، وإنما تختص بها المحكمة الابتدائية بأسوان «الدائرة العمالية».

خالفا أحكام قانون الإدارات القانونية

وجاء في حيثيات المحكمة، أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد موظفين بشركة المياه بأسوان، بتهمة مخالفة أحكام قانون الإدارات القانونية، وذلك بإذنهما للمحقق المتعاقد بالإدارة القانونية بالشركة بمباشرة التحقيق الإداري رقم 864 لسنة 2019، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام القانون.

كما اتهمت النيابة الإدارية أحد الموظفين بإهمال الإشراف على أعمال المحقق بالإدارة القانونية، وذلك بالسماح له بإجراء التحقيق الإداري المذكور، رغم علمه بأنه من غير أعضاء الإدارات القانونية المعينين.

وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المُقام من النيابة الإدارية، وأيدت الحكم الصادر أول درجة بعدم قبول الدعوى التأديبية، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بأسوان «الدائرة العمالية».