الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لأنسب أسلوب للتطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للقوات الجوية وتوفير جميع الإمكانيات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

أعقب ذلك تقديم ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، بالإضافة إلى التنفيذ العملي لعدد من المراحل، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائي.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لجميع العناصر المشاركة، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمثل لتنفيذ جميع الإجراءات والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان، ما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.