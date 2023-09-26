الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز قيادة في نطاق الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين والذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني، في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني لتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، مؤكدا حرص رجال الجيش الثاني الميداني على اللستعداد والجاهزية القتالية للوفاء بالمسؤوليات والمهام تحت مختلف الظروف.

أعقبها عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين التشكيلات والوحدات بالمشروع والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لجميع العناصر المشاركة بالمشروع.

كما تم فرض عدد من المواقف الطارئة التي تم التعامل معها بواسطة القادة على جميع المستويات بكفاءة واقتدار، ما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثاني الميداني من جاهزية واستعداد عالٍ لتنفيذ المهام التي توكل إليهم وفقا لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكري والقدرة على العمل في نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع، كما ناقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.