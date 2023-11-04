انخفاض أسعار البترول عالمياً بعد تراجع مخاوف توسع الصراع بالشرق الأوسط

سجلت أسعار البترول تراجعات ملحوظة في الأسواق العالمية، خلال الساعات الماضية، بنسبة بلغت أكثر من 2% خلال تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة، نتيجة تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، وتراجع المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع، نتيجة الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

أسعار البترول العالمية

وذكرت وكالة «رويترز» أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 1.92 دولار، بما يعادل 2.3%، لتصل إلى 84.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار بنسبة 2.4% إلى 80.51 دولار للبرميل، وانتهت تعاملات الاسبوع على انخفاض أسعار البترول بأكثر من 6% مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات رسمية الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي يبقى على أسعار الفائدة

أبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما، وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

وأظهر مسح للقطاع الخاص يوم الجمعة أن نشاط الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلا في أكتوبر تشرين الأول، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في عشرة أشهر وشهد نشاط التوظيف ركودا مع تراجع ثقة الشركات.

وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر.