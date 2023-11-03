مساعد وزير البترول يوضح دور لجنة تسعير المواد البترولية

قال الدكتور خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، إنَّ الدولة تبنت خطة للإصلاح الاقتصادي منذ 2014 وحتى 2019، وذلك قبل أن يتم تشكيل لجنة لمراجعة أسعار المحروقات كل 3 أشهر لتجنب حدوث فجوة سعرية، موضحاً أن المحروقات تتأثر بعاملين أساسيين؛ الأول سعر الصرف، والثاني الأسعار العالمية لخام برنت.

أهمية لجنة تسعير المنتجات البترولية ودورها

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ لجنة التسعير لـ المنتجات البترولية بدأت عملها منذ الربع الثالث من 2019، وكانت بداية قرارات اللجنة «تخفيضات» لسعر البنزين، لأن الأسعار العالمية وقتها كانت في حالة هبوط.

الأزمات العالمية وتأثيرها على أسعار البترول

وتابع مساعد وزير البترول: «أزمات عالمية متتالية أثرت على أسعار المحروقات، مثل أزمة كورونا والتضخم، واندلاع الأزمة الروسية في فبراير 2022، ما تسبب في ارتفاع حاد للمنتجات البترولية، فضلا عن زيادة تكاليف النقل والتي أثرت على سعر البرميل بالزيادة أيضا».