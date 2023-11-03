وزارة البترول: الرئيس السيسي ثبت سعر السولار مراعاة لمحدودي الدخل

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإبقاء على سعر السولار، ليصبح ثابتاً عند 8.25 جنيه لصالح محدودي الدخل ومراعاة لظروفهم.

الرئيس السيسي حريص على تثبيت سعر السولار

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن منتج السولار مهم جدا فيما يتعلق بنقل البضائع والركاب بالنسبة للنقل الجماعي والميكروباصات والأتوبيسات، وكان الرئيس السيسي حريصا على تثبيت سعر السولار، بينما حصل زيادة في أسعار البنزين، وفقاً للجنة التسعير.

ولفت إلى أن الزيادات اتخذتها لجنة التسعير التلقائي، وهي اللجنة المشكلة منذ عام 2019، بها مسؤولون من وزارتي البترول والمالية، وتراجع الأسعار السارية في الربع السابق، حسب أهم عاملين هما سعر خام برنت في السوق العالمي وتغير سعر الصرف، وأيضا ثبات أسعار التداول وغيرها.

حالة من عدم الاستقرار في السوق العالمي

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن اللجنة عندما قارنت الأسعار وجدت ارتفاعا في أسعار خام برنت لأن السوق العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأحداث في غزة وروسيا وفي الوقت نفسه قرارات «أوبك +» أبقت على التخفيضات الموجودة.