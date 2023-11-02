أسعار البترول العالمية تعود للارتفاع بعد 3 أيام من التراجع

ارتفعت أسعار البترول العالمية بنسبة 1% اليوم الخميس، لتنهي خسائر استمرت 3 أيام، مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية، بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، بنسبة 1.51%، إلى 85.91 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار، أي 1.65%، إلى 81.77 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

أسعار البترول تتلقى دعما من قرار الفيدرالي

وتلقت أسعار البترول العالمية دعما من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25% و5.50% في اجتماعه، أمس الأربعاء.

صعوبة في تحديد آلية السيطرة على التضخم

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4% في سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وسيراقب المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط في حالة تأهب، لأن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.

ويتأثر الطلب وأسعار البترول العالمية، بأسعار الفائدة والأزمات الاقتصادية والحروب.