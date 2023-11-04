ضبط 2 طن دقيق مدعم و839 بطاقة تموينية خلال حملة في أسيوط

تمكنت إدارة مباحث التموين في محافظة أسيوط، برئاسة العقيد أحمد شكري مدير إدارة التموين، من ضبط 2 طن دقيق مدعم و839 بطاقة تموينية وكميات من النخالة المدعمة خلال حملة تموينية بمركز البداري.

إخطارا بضبط مخالفات تموينية

كان اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من العقيد أحمد شكري، مدير إدارة مباحث أسيوط يفيد بتمكن حملة تموينية بمركز البداري، من ضبط كميات من الدقيق والنخالة المدعمة وبطاقات تموينية تم تجميعها داخل أحد المحلات.

بطاقات تموينية ودقيق مدعم

حيث تمكنت الحملة التموينية التي شارك فيها مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة تموين البداري من ضبط «م.ط.م» صاحب محل لحيازته 839 بطاقة تموينية، وضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم، وكذا 348 كيلو من الردة المدعمة من قبل الدولة، بغرض الاستيلاء على الدعم، وتم ضبط صاحب مطحن يتولى تجميع الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة لإعادة نخلة وبيعه مرة أخرى.

تحررت محاضر للمخالفين وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.