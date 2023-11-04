محافظ أسيوط يبحث خطة ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد الذاتية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بترشيد الإنفاق بكل القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ، خلال ترؤسه الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة، على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام، مشيراً على تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة، على أن يتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

ترشيد الإنفاق العام

واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع – موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والذى تص في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 والتوجيه لدى كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

تحصيل الإيرادات

كما ناقش محافظ أسيوط الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الايرادات بجميع مراكز واحياء المحافظة وكل المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية الموارد واتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً وتنفيذ خطط التطوير.

كما القى المحافظ عبير عبدالغني مدير وحدة الإعاقة بديوان عام المحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية طلباتهم وفقاً للقانون والامكانات المتاحة خاصة مع الاهتمام الذي توليه بهذا الملف المهم، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته ولقاءاته الدورية والفعاليات التي يشهدها بما يتم تنفيذه من جهود ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

تركيب الإنترلوك بشوارع ديروط الضيقة

في سياق آخر، أشار المحافظ إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لإنهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في أسرع وقت ممكن، لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وإضفاء شكل جمالي.