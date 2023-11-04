الخارجية الأمريكية: لقاء بلينكن وميقاتي يشدد على عدم امتداد الحرب إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شدد لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، على أهمية ضمان عدم امتداد الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أي مكان آخر.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أعرب لرئيس الحكومة اللبنانية عن قلقه العميق بسبب تبادل إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وعلى جانب آخر، قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن الاحتلال يعمل وفق خطة معلنة تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار المساعي الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير سكان غزة قسرياً إلى جنوب القطاع.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عملياً في عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.