الهلال الأحمر المصري: الدولة ساهمت بـ6000 طن مساعدات لقطاع غزة

صرح رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهناك العديد من المآسي التي يعيشها سكان القطاع، إذ يتم التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأحداث يوميا.

وأوضح أن المساعدات الدولية لغزة بلغت نحو 72 طائرة 1800 طن، وهو عدد قليل جدا لا يكفي الاحتياجات الحالية، ومصر ساهمت بمقدار 6000 طن، ومجمل الأطنان التي دخلت غزة نحو 8 آلاف طن حتى هذه اللحظة، في 417 شاحنة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري لـ«القاهرة الإخبارية»: «نناشد العالم زيادة المساعدات المخصصة لقطاع غزة فالاحتياجات كبيرة والمأساة الإنسانية لا تتوقف»، موضحًا «نعاني الآن قلة في المساعدات الدولية التي تقدم لقطاع غزة».

وتابع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري للقاهرة الإخبارية «المساعدات الدولية لغزة قليلة جدا، وهي بمثابة نقطة في محيط، ونحن بحاجة لتوفير مساعدات عاجلة لـ2.5 مليون فلسطيني، خصوصا أنه أصبح لا يوجد صعوبات في توصيل المساعدات الإنسانية».