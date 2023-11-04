وزير الصحة: المستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال أي عدد من مصابي غزة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مسشفيات الوزارة مستعدة لاستقبال أي عدد من المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتقديم العلاج اللازم لهم.

وزير الصحة في شمال سيناء

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في مستشفى العريش، أن مصر استقلبت عددًا من الجرحى الفلسطينيين بمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد وبور سعيد، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات لأطفال تحت عمر 16 عاما، قائلا «نستقبل يوميًا من 40 لـ50 حالة، والمتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، ونستطيع استقبال أضعاف هذا الرقم بشكل يومي».

وأضاف، أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل واللا محدود للأشقاء في فلسطين، موضحا أن هناك أطفالا تحت 8 سنوات تم استقبالهم عبر معبر رفح.

ووجه الوزير الشكر إلى محافظ شمال سيناء لدعمه الكبير منذ بداية الأزمة حتى الآن، خاصة فميا يتعلق باستقبال المصابين في مستشفيات بئر العبد والعريش والشيخ زويد، موضخا أن الإصابات تتراوح بين كسور وشظايا كسر في الجمجمة بتر الأطراف.