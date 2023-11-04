«الصحة الفلسطينية» تكشف سبب اللجوء لعمل مقابر جماعية لشهداء القصف على غزة

علّق الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، على ارتكاب قوات الاحتلال عدوانا جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة، بـ4 صواريخ، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، الأمر الذي جعل الوزارة تفكر في إقامة مقابر جماعية للشهداء.

«البرش»: جيش الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات

وقال «البرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «جيش الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنى التحتية».

استشهاد أكثر من 60 طبيبًا منذ بداية العدوان

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية: «استشهد أكثر من 60 طبيبًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع»، مؤكداً أنَّ انقطاع الكهرباء عن ثلاجات الموتى أسفر عن تعفن الجثث وخروج الدود منها، الأمر الذي دفعهم للتفكير في المقابر الجماعية.