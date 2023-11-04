وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان عددا من المدارس بالمحافظة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عددا من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسي الجاري.

جاء ذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز مدينة الإسماعيلية والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها 262 طالبًا.

كتاب القيم واحترام الآخر

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد الوزير والمحافظ، قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، إذ استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجه إليهم.

كما تفقد الوزير والمحافظ معرض المدرسة الذي يتضمن أعمال الطلاب التي تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

كما استمع الوزير إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزي بالمرحلة الابتدائية، والذي قدم أغنية وطنية، إذ أشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته، وقد وجّه الوزير بتبني مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفاعليات الوزارة.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها 403 طالبات، وتضم 9 فصول، إذ تفقدا عددا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية.

وأجرى الوزير حوارا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، إذ أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتي يبلغ عدد الطالبات بها 397 طالبة، وعدد الفصول 12 فصلا، إذ تفقدا عددا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.