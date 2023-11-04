وزيرة التضامن تتفقد بيوت الطلبة ومركز تأهيل ذوي الإعاقة بالوادي الجديد

تواصل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، إذ توجهت رفقة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إلى مركز الداخلة، وتفقدا بيوت الطلاب، وهي 5 مبانٍ، يسع الواحد 150 طالبًا؛ إذ جرى بناء تلك البيوت منذ عام 1983، ويتم العمل على رفع كفاءتها.

وزيرة التضامن تزور مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

وعقب ذلك، قامت بزيارة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتم إنشاؤه بمركز الداخلة، إذ خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 10 ملايين جنيه لإنشائه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

زيارة وزيرة التضامن للوادي الجديد

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أجرت اليوم زيارة إلى محافظة الوادي الجديد؛ لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث استهلت الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.