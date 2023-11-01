بـ50 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين «التضامن» ومؤسسة بحرينية لدعم غزة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في المحنة الإنسانية التي يمرون بها، إذ تقدم المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية دعمًا ماديًا يقدر بخمسين مليون جنيه لشراء مواد إغاثية وطبية للأشقاء الفلسطينيين لشحنها لقطاع غزة، على أن تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بالمساعدة في شراء وتوريد المواد الإغاثية ومواد المساعدات المطلوبة من السوق المصرية وشحنها وإدخالها إلى قطاع غزة.

ووقع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ومن البحرين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، وذلك بحضور فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية، وعبدالله عبد الرحمن قنصل مملكة البحرين، والدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وألفونسو فريدو ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ومها حفناوي رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية لدعم منظمات المجتمع المدني، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي.

طبيعة المساعدات المُرسلة لغزة

وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن المواد الإغاثية من خيام وبطاطين ودفايات وغيرها من المواد التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقة المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والبحريني، وعلاقات الأخوة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مشيدة كذلك بالدعم المقدم من جانب المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين عبر جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أننا جميعا نشجب وندين استهداف المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

المصريون يفخرون بما تقوم به القيادة السياسية المصرية

وأضافت «القباج»، أن المصريين يفخرون بما تقوم به القيادة المصرية من جهود لحل الأزمة ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موضحة أن الهلال الأحمر المصري يقدم دعما نفسيا واجتماعيا للأشقاء الفلسطينيين، ولديه فريق في العريش على تواصل دائم مع شقيقه الهلال الأحمر الفلسطيني ويقدم له كل الدعم والمساندة، مشيرة إلى أن الأمل يحدونا جميعًا في إنهاء الصراع في أقرب وقت، كما أننا نقف جميعا على قلب رجل واحد في مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الإنسانية.

وأشادت فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين؛ بتقديم العون ومساعدة المحتاجين والمنكوبين، وما يوليه من اهتمام ورعاية بالعمل الإنساني داخل وخارج مملكة البحرين.