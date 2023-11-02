«التضامن»: الهلال الأحمر الكويتي قدم 50 مليون جنيه لنظيره المصري لدعم غزة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحكمته ورؤيته يحافظ على استقلالية الأراضي المصرية، مؤكدة أنه يدعم القضية الفلسطينية وهذا واضح قولا وفعلا.

50 مليون جنيه

وأضافت القباج، خلال توقيع بروتوكل التعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي، لتنسيق إرسال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، أن قيمة المبلغ المقدم من الجانب الكويتي للهلال الأحمر المصري، لتوفير المساعدات وإرسالها لغزة، يبلغ 50 مليون جنيه مصري.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أنه يقوم بدور رائع لإفادة الشاحنات المحملة بالإغاثات والإعانات الغذائية والدوائية والطبية، جراء الانتهاك الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلي للأشقاء في قطاع غزة بفلسطين.