وزير التنمية المحلية يفتتح معرض «أيادي مصر» في الدقهلية

افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم السبت معرض الدقهلية الثاني لمبادرة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بحديقة شجرة الدر بالمنصورة ولمدة أسبوع.

افتتاح معرض أيادي مصر بالدقهلية

وتفقد وزير التنمية المحلية المعرض، إذ استعرض المشاركون المنتجات والمعروضات وأشاد بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها وقدم العارضون الشكر لوزير التنمية المحلية علي إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة «أيادي مصر» والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة «أيادي مصر»، الإلكترونية لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.

وأوضح هشام آمنة أن عدد المنتجين والحرفيين على منصة «أيادي مصر»، شهد ارتفاعا حيث وصل إلى حوالي 1800 حرفي، كما زاد عدد المنتجات المسجلة لأكثر من 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات.