طبيب بمستشفى العريش: الإصابات القادمة من قطاع غزة خطيرة للغاية

قال الدكتور إبراهيم العدوي استشاري جراحة العظام في مستشفى العريش بشمال سيناء، إن حالات الإصابة القادمة من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية في غاية الخطورة جراء استهدافهم بأسلحة محرمة دوليا.

وأضاف «العدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا بد أن يجري الطب الشرعي فحصا لنوعية الإصابات في مستشفى العريش لتحديد نوعية الأسلحة التي استهدفت المدنيين لخطورة الإصابات التي نراها لأول مرة.

العدوي: الحالة الواحدة متعددة الإصابات

وقال «العدوي»، إن الإصابات متنوعة ومختلفة ما بين كسور في مختلف أنحاء الجسم وبتر أحيانا إلى جانب انفجارات في الشرايين وبعض أجهزة الجهاز الهضمي.

وتابع: وصلتنا حالة صعبة للغاية عبارة عن انفجار في الأمعاء، ونزيف داخلي في مختلف أنحاء الجسم إلى جانب كسور في الجمجمة تعاملنا معها فور وصولها إلى المستشفيات أملا في إنقاذها».

العدوي: وصلنا أطفال فقدت النظر والسمع

وأعرب «العدوي» عن استغرابه من الإصابات القادمة للعلاج في المستشفيات المصرية مؤكدا أنها أسلحة بيولوجية أو أسلحة كيميائية فتاكة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لشن هجمات متفرقة على الفلسطينيين العزل.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل أطفال في عمر عامين مصابة بفقدان النظر، وفقدان السمع ومصابة بحروق في مختلف أنحاء الجسم، ولم يتم استخراجها من تحت الأنقاض لكنها إصابات جراء الانفجارات والقصف المستمر للمنازل.

وكان تفقد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تفقد مستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي الخدمات الإسعافية والعلاجية داخل المستشفيات المصرية.

وقال عبد الغفار خلال كلمته أمام مستشفي العريش، إن الفرق الطبية المصرية متواجدة بكثافة في مستشفيات محافظة شمال سيناء منذ أكثر من 20 يوما، وتمركز 150 سيارة إسعاف في محيط معبر رفح، على أهبة الاستعداد على مدار الـ24 ساعة لنقل أي مصابين تصل من قطاع غزة مشيرا إلي أن ما لا يقل عن 60% من هذه الإصابات كانت لأطفال ونساء، بعضهم فقد أطرافه، بالإضافة إلى إصابات بشظايا في المخ، والعيون، والرئة.