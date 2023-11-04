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وزير الصحة: مستعدون لاستقبال أكبر عدد من المصابين والمرضى من غزة

كتب:

محمد عزالدين
04:28 م | السبت 04 نوفمبر 2023
وزير الصحة والسكان

وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تستقبل منذ فتح باب الاستقبال للمصابين والمرضى من الأشقاء في غزة من 40 إلى 50 حالة يوميا.

نقل حالات الرمد لبورسعيد

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء خاص على شاشة «إكسترا نيوز»، أن سيارات الإسعاف تستقبل الحالات عند المعبر ثم تنتقل بها إلى مستشفيات الشيخ زويد أو بئر العبد أو العريش العام أو النجيلة أو المجمع العام للإسماعيلية، وجرى نقل حالات الرمد إلى بورسعيد.

ولفت إلى أن مصر مستعدة لاستقبال أكبر عدد من الحالات، وهذا الاستعداد ليس وليد اليوم ولكن قبل السماح باستقبال الحالات بنحو 20 يوما، موجها الشكر للأطباء الموجودين في نطاق محافظة شمال سيناء أو من انتدبوا من الفرق الطبية.

إصابات الحروق تصل إلى 70%

وأوضح أن مثل هذه العمليات العسكرية ينتج عنها إصابات بالغة، حيث تصل الحروق إلى 70%، ومعظم الإصابات من الأطفال والنساء والشباب، وهناك حالات بها بتر في القدمين أو الذراع أو شظايا دمرت جزءا كبيرا من الرئة أو استئصال جزء من ها، وتهتك في الكبد أو الكلى أو كسر في قاع الجمجمة، مشددا على أن نوعية الإصابات لا إنسانية.

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بقلم محمد عزالدين