«الصحفيين» تعقد لقاء مفتوحا مع الدكتور سمير غطاس للحديث حول غزة اليوم

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية، بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، لقاء مفتوح مع الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، للحدث عن حرب الإبادة التي تحدث في غزة، وذلك الساعة 6 مساء بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.

الحرب على غزة

وقال حسين الزناتي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن اللقاء مع الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، سوف يشمل حديثا عن حرب الإبادة الصهيونية على غزة، وأسئلة مخططات التهجير، ومن المقرر أن يدير اللقاء الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى.

اجتماع لجنة الإغاثة وتوثيق الجرائم

وفي سياق متصل، قامت لجنتا الإغاثة ووتوثيق جرائم الاحتلال بعقد اجتماع لمناقشة الإعداد لقافلة الإغاثة، التى أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العينى للشعب الفلسطيني وقائمة الاحتياجات، التى يحتاجها الزملاء الصحفيون، وكذلك الشعب الفلسطينى، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الإعداد للمؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق التقرير الثانى لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والشعب الفلسطينى، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربى وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلى.