ندوة عن قراءات في الإعلام العبري بعد طوفان الأقصى بـ«الصحفيين» اليوم

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، ندوة تحت عنوان «قراءات في الإعلام العبري عن المستقبل بعد طوفان الأقصى»، الساعة الخامسة والنصف مساءً، بالقاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي»، بالدور الثالث في مبنى النقابة.

ندوة الصحفيين

من المقرر أن يشارك فى الندوة أكاديميون متخصصون في اللغة العبرية ومتابعة الإعلام الإسرائيلي باللغة العبرية، بهدف التعرف على اتجاهات هذا الإعلام وتصوراته، إزاء المستقبل على صعيد أربعة، محاور هي: «تطور الحرب ومساراتها العسكرية، والمجتمع الإسرائيلي من الداخل، والأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية ومستقبلها».

وأوضحت النقابة، أنه يتحدث في الندوة الدكتور خالد سعيد، والدكتورة منال عيسى، ويديرها الزميل الكاتب الصحفي كارم يحيى.