رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ندوة عن قراءات في الإعلام العبري بعد طوفان الأقصى بـ«الصحفيين» اليوم

كتب:

سهيلة هاني
12:46 م | السبت 04 نوفمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم، ندوة تحت عنوان «قراءات في الإعلام العبري عن المستقبل بعد طوفان الأقصى»، الساعة الخامسة والنصف مساءً، بالقاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي»، بالدور الثالث في مبنى النقابة.

ندوة الصحفيين

من المقرر أن يشارك فى الندوة أكاديميون متخصصون في اللغة العبرية ومتابعة الإعلام الإسرائيلي باللغة العبرية، بهدف التعرف على اتجاهات هذا الإعلام وتصوراته، إزاء المستقبل على صعيد أربعة، محاور هي: «تطور الحرب ومساراتها العسكرية، والمجتمع الإسرائيلي من الداخل، والأبعاد والتداعيات الإقليمية والدولية، والقضية الفلسطينية ومستقبلها».

وأوضحت النقابة، أنه يتحدث في الندوة الدكتور خالد سعيد، والدكتورة منال عيسى، ويديرها الزميل الكاتب الصحفي كارم يحيى.

اقرأ المزيد:

نقابة الصحفيين تجدد الدعوة للمشاركة في لجنة إغاثة الشعب الفلسطيني 

نقابة الصحفيين تقيم حفل تأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية اليوم

نقابة الصحفيين: تهديد الاحتلال بعدم ضمان سلامة الصحفيين تصريح رسمي بقتلهم

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: فقدان الاتصال بأكثر من ألف صحفي في غزة

نقابة الصحفيين تعلن تلقي تبرعات عينية من الدواء ومواد الإغاثة لدعم غزة

حشود كبيرة تشارك في وقفة أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع فلسطين
بقلم سهيلة هاني