5 سلع تراجعت أسعارها في الأسواق المحلية اليوم.. منها السكر والزيت

سجلت العديد من المواد الغذائية الأساسية تراجعًا، اليوم السبت، في الأسواق المحلية المصرية، منها العدس المعبأ والسكر المعبأ والزيت والمكرونة، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز السلع والمواد الغذائية التي شهدت تراجعًا في أسعارها اليوم السبت، وفقاً لآخر تحديثات أسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر المعبأ

وبحسب البوابة، فإن أسعار السكر المعبأ شهدت اليوم السبت، تراجعًا بنحو 2.52%، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 32.92 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس المعبأة

ووفقاً للبوابة، فإن أسعار العدس المعبأة صحيح شهدت اليوم السبت، تراجعا بشكل ملحوظ، إذ تراجع السعر بنحو 4.13% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 47 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار المكرونة السائبة

وأوضحت البوابة، أن أسعار المكرونة السائبة شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل طفيف، إذ تراجع السعر بنحو 0.36% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 19.52 جنيه للكيلو.

أسعار زيت عباد الشمس

كما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس اليوم السبت، في الأسواق المصرية، بنحو 0.21%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 61.22 جنيه تقريبا.

تراجع أسعار زيت الذرة

كما انخفضت أسعار زيت الذرة اليوم السبت، في الأسواق المصرية، بنحو 2.52%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 75.47 جنيه تقريبًا.