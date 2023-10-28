بشري سارة.. تراجع أسعار 5 سلع أساسية في الأسواق المحلية اليوم

سجلت العديد من المواد الغذائية الأساسية تراجعا اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، في الأسواق المحلية المصرية، منها بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وترصد الوطن خلال السطور التالية، السلع التي تراجعت أسعارها اليوم.

تراجع أسعار الأرز

وبحسب البوابة، فإن أسعار الأرز المعبأ شهدت اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، تراجعا بنحو 1.18%، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 27.69 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الدقيق المعبأة

وبحسب البوابة، فإن أسعار الدقيق المعبأة شهدت اليوم السبت، تراجعا بشكل طفيف، حيث تراجع السعر بنحو 0.63 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 21.92 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الليمون البلدي

وأوضحت البوابة، أن أسعار الليمون البلدي شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 12.89% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 12.3 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

كما تراجعت أسعار اللحوم الطازجة اليوم السبت بشكل ملحوظ لبعض الأنواع، في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 337.24 جنيه بتراجع يقدر بنحو 10.5 جنيه، وتراجع سعر كيلو اللحم البتلو ليسجل نحو 331.21 جنيه بتراجع يقدر بنحو 28.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 273.87 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 283.91 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو 280.97 جنيها، وسجل سعر كيلو الكندوز الصغير نحو 312.5 جنيه بتراجع ير بنحو 14.5 جنيه.

تراجع أسعار زيت الذرة

كما تراجعت أسعار زيت الذرة اليوم السبت، في الأسواق المصرية، بنحو 4.22%، حيث سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 73.51 جنيها تقريبا.