6 حالات تتيح الجمع قانونيا بين أكثر من معاش ودخل.. اعرفها

قال محود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، تم تنظيم وتحديد عدد من الحالات، تمنح فيها الحق لمستحق المعاش أن يجمع بين أكثر من معاشين.

حالات الجمع بين المعاش والدخل

وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون التأمينات، فيمكن لمستحق المعاش أن يجمع بين أكثر من معاش أو المعاش والدخل، وتتلخص تلك الحالات في النقاط التالية:

1ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

2ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

جمع الأرملة بين معاش زوجها ومعاشها

كما تطرق قانون المعاشات، وفقا للحديدي، إلى حالة الأرمل والأرملة في الجمع بين أكثر من معاش وجاء الأمر على النحو التالي:

4 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

6 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.