نقيب المهندسين: زيادة المعاشات 800 جنيه في حالة الموافقة على تعديل قانون النقابة

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن زيادة معاشات المهندسين مرتبطة بإقرار التعديلات التي طرحتها النقابة على القانون الخاص بها، والتي تشمل زيادة إيراداتها من الرسوم والدمغات، وفي هذه الحالة سيتم زيادة معاشات الأعضاء المستحقين بقيمة كبيرة حسب تعبيره.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وقال نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن النقابة طالبت في تعديلات القانون المزمع مناقشتها في مجلس النواب بزيادة قيمة الرسوم والدمغات التي تحصلها النقابة، موضحا أنه سيتم مناقشة هذه التعديلات قريبا التي سيكون لها أثر على زيادة معاشات نقابة المهندسين.

وكشف «النبراوي» أنه ستحدث زيادة في معاشات نقابة المهندسين بقيمة 800 جنيه ليصل إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه العضو المستحق للمعاش إلى 2000 جنيه حال تم إقرار التعديلات التي طالبت بها النقابة على قانونها.

ويتم حاليا صرف 1200 جنيه قيمة معاشات المهندسين وفقا لآخر زيادة تمت في عهد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق.

موعد صرف معاشات المهندسين

وحول موعد صرف معاشات المهندسين قال المهندس طارق النبراوي: «يتم صرف المعاشات بشكل منتظم يوم 25 من كل شهر، من إيرادات النقابة فقط».

وتابع أن الموضوع الرئيسي الذي تناقشه النقابة حاليا حاليا هو القيد واشتراطات القيد، خاصة أن الجمعيات العمومية للشعب تناقش هذا الموضوع، وتم إعلان قبول 25 ألف خريج فقط سنويا.