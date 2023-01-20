رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نقيب المهندسين: زيادة المعاشات 800 جنيه في حالة الموافقة على تعديل قانون النقابة

كتب:

أحمد البهنساوى
07:05 م | الجمعة 20 يناير 2023
المهندس طارق النبراوي - أرشيفية

المهندس طارق النبراوي - أرشيفية

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن زيادة معاشات المهندسين مرتبطة بإقرار التعديلات التي طرحتها النقابة على القانون الخاص بها، والتي تشمل زيادة إيراداتها من الرسوم والدمغات، وفي هذه الحالة سيتم زيادة معاشات الأعضاء المستحقين بقيمة كبيرة حسب تعبيره.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

وقال نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن النقابة طالبت في تعديلات القانون المزمع مناقشتها في مجلس النواب بزيادة قيمة الرسوم والدمغات التي تحصلها النقابة، موضحا أنه سيتم مناقشة هذه التعديلات قريبا التي سيكون لها أثر على زيادة معاشات نقابة المهندسين.

وكشف «النبراوي» أنه ستحدث زيادة في معاشات نقابة المهندسين بقيمة 800 جنيه ليصل إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه العضو المستحق للمعاش إلى 2000 جنيه حال تم إقرار التعديلات التي طالبت بها النقابة على قانونها.

ويتم حاليا صرف 1200 جنيه قيمة معاشات المهندسين وفقا لآخر زيادة تمت في عهد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق.

موعد صرف معاشات المهندسين 

وحول موعد صرف معاشات المهندسين قال المهندس طارق النبراوي: «يتم صرف المعاشات بشكل منتظم يوم 25 من كل شهر، من إيرادات النقابة فقط».

وتابع أن الموضوع الرئيسي الذي تناقشه النقابة حاليا حاليا هو القيد واشتراطات القيد، خاصة أن الجمعيات العمومية للشعب تناقش هذا الموضوع، وتم إعلان قبول 25 ألف خريج فقط سنويا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. 240 جنيها زيادة في معاشات نقابة المهندسين والصرف خلال أسبوع

عاجل.. زيادة معاشات المهندسين إلى 1200 جنيه بدءا من أبريل القادم

هاني ضاحي يعلن زيادة معاشات نقابة المهندسين في الجمعية العمومية اليوم

موعد زيادة معاشات المهندسين.. بنسبة 35% مع موازنة العام المالي الجديد
بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.