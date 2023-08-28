موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة.. نص قانون التأمينات يكشف التفاصيل

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة، كشفت عنه هيئة التأمينات الاجتماعية وفقا لقانون التأمينات والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، موضحا أنّه يتم زيادة المعاشات في «30 يونيو» بداية شهر يوليو كل سنة، على أن يكون الحد الأقصى للزيادة 15%.

تبكير صرف زيادة المعاشات 2023

وعن موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة، ذكرت التأمينات الاجتماعية في تقرير لها، أنّه جرى تبكير صرف زيادة المعاشات 2023 قبل موعده الرسمي بـ3 أشهر، حيث جرى صرف الزيادات بداية أبريل 2023، بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بنص القانون

وأشارت المادة 35 من قانون المعاشات، إلى أنّ موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة كما يلي «تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة».

منحة استثنائية شهرية بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه

وتابعت التأمينات الاجتماعية، أنّه تقرّر صرف منحة استثنائية شهرية مع معاش شهر نوفمبر 2022، لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقيمة 300 جنيه، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

صرف معاشات سبتمبر 2023 الجمعة المقبل

ويبدأ نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، صرف معاشات سبتمبر 2023، يوم الجمعة المقبل 1 سبتمبر أي بعد 4 أيام من الآن، لتؤكد هيئة التأمينات الاجتماعية، إتاحة صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي «atm»، ومنافذ شركة فوري، كما يتاح الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.