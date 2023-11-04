هالة سرحان تدعم أهل غزة: الأطفال ملائكة الأرض والسماء

دعمت الاعلامية هالة سرحان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x القضية الفلسطينية في ظل القصف العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت هالة سرحان قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل لا أدري كيف لكن أعتقد أننا جميعا لابد وأن نركز تركيزا تاما لإيجاد سبيل قانوني، وإنساني وعالمي لإنقاذ أطفال غزة، الأطفال الأطفال الأطفال ملائكة الأرض والسماء، لا يخفى على الأعين أن هناك إبادة جماعية للأطفال والأمهات، إصرار ملتاث هيستيري وجنون بتحقيق أكبر نسبة خسائر في الأرواح بين الأطفال والأمهات، بالتأكيد هذه خطة ممنهجة لمسح المستقبل الفلسطيني، نعم حذف المستقبل المتمثل في الأجيال القادمة وكأنما الهدف الرئيسي هو القضاء علي مستقبل وطن. هؤلاء الصغار الأبرياء يشكلون تهديدا نفسيا خطيرا عند كيان الاحتلال».

حسبنا الله ونعم الوكيل لا ادري كيف لكن اعتقد أننا جميعا لابد وان نركز تركيزا تاما لإيجاد سبيل قانوني. وانساني وعالمي لإنقاذ أطفال غزة. الأطفال الأطفال الأطفال ملائكة الأرض والسماء. لا يخفي علي الأعين ان هناك إبادة جماعية للأطفال والأمهات. اصرار ملتاث هيستيري وجنون بتحقيق اكبر… https://t.co/uE61PIY2Wh — Hala Sarhan (@HalaSarhan) November 4, 2023

يبحثون عن الأطفال بالصواريخ والقنابل

واضافت هالة سرحان قائلة: «عمري ما شوفت ولا سمعنا في تاريخ الحروب إن الأطفال عدو الحاضر والمستقبل أنها اجندة خفية لا يمكن ان تخطئها العين. وكأنهم يبحثون عن الأطفال بالصواريخ والقنابل حرق وتمزيق أشلاء وأدخنة خانقة كيف تحتمل الصدور والقلوب الصغيرة».

واختتمت: «إنها حرب سرية شرسة ضد الطفولة براعم المستقبل والبطون التي تنجبها، حسبنا الله ونعم الوكيل».